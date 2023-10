Gen Bertolini | “Il vero dramma è la caduta del mito d’Invincibile Israele | deterrente finito”

Leggi su notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) E’ stato al Comando delle forze speciali italiane, il Coi, e della Folgore a Notizie.com spiega: “Si pensava che Hamas fossero dei pasticcioni, quell’attacco lì è preparato nei minimi dettagli” “Hamas ha distrutto, disintegrato ildell’invincibilità d’, unin tutto il Medio Oriente che faceva tremare, adesso è unperché tanti possono farsi avanti…”. A lanciare questo grido d’allarme è il generale Marco, pluridecorato del nostro esercito, al comando per anni della Brigata Folgore poi delle nuove forze speciali italiane come il Coi che tante missioni hanno fatto e tante ne hanno portato a termine. Parla in modo pacato, serio e risoluto, spiega a Notizie.com cosa significa quel tipo di attacco portato avanti in quel modo “così improvviso” e “così incredibilmente ...