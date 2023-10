GdS – Milan | Pulisic | Reijnders e Loftus | che impatto Jovic e Chukwueze | serve di più

Leggi su justcalcio

2023-10-09 Gazzetta dello Sport: Tra le certezze deledizione '23-24, una è particolarmente incontrovertibile: a differenza dell'estate 2022, l'ultimo mercato ha prodotto ciò che dal mercato è lecito attendersi. Un rafforzamento della rosa (oltre a un necessario snellimento caldeggiato dall'allenatore). La rosa ora è meno numerosa ma allo stesso tempo più profonda. E la forbice tra prime scelte e alternative si è ridotta. Vediamo allora come stanno andando i nuovi arrivati, analizzando la loro stagione (campionato e Champions) in ordine di ruolo. Si parte allora da Sportiello, che in tre sole apparizioni è riuscito in quello che poteva apparire come un miracolo: non far rimpiangere Maignan. Dura convivere col mito del francese, quando si viene chiamati in causa. ...