GdS – Il Manchester City vuole togliere la clausola di Haaland per bruciare il Real Madrid

(Di martedì 10 ottobre 2023) 2023-10-09 17:25:48 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Attualmente è fissata a 200 milioni, ma il club inglesescongiurare “lo scippo” da parte dio Barcellona. Decisivi i prossimi tre mesi Ilallontanare il rischio di perdere Erlinge, nonostante un contatto fino al 2027, i campioni d’Europa sono pronti a ritoccargli verso l’alto l’ingaggio per allungare di un anno il vincolo, ma soprattutto per cancellare larescissoria attivabile dalla prossima estate in poi. Ile il Barcellona sanno dell’esistenza di questa, che parte da 200 milioni e si abbassa anno dopo anno (175 e 150), così osservano la situazione ...

Palermo, Gds: “Non chiamatele riserve, aumenta il fatturato della panchina” Mediagol.it

GdS - Lukaku, 5 gol in 7 gare: alla Roma la partenza migliore in carriera dopo quelle con United e Inter Fcinternews.it

L'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, ha più volte ribadito in conferenza stampa: "Posso contare su ventidue titolari" ...Le scelte del “Genio” – Tre difensori su quattro non cambiano mai, in mediana invece è un valzer continuo. Questo il titolo del Giornale di Sicilia, oggi in edicola. Corini ruota tutti, o quasi. Il ...