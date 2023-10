Gazzetta – Bari | esonerato Michele Mignani Ora si punta Pasquale Marino

(Di martedì 10 ottobre 2023) 2023-10-09 15:50:56 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Fatale al tecnico l’ultimo pareggio (1-1) sabato a Reggio Emilia. Ma la tifoseria accusa la società di aver investito molto poco sul mercato Salta la panchina di. Ilsarà affidato a. Una sola vittoria (con 7 pareggi) nei primi 9 turni di campionato è costata caro al cinquantenne tecnico che ha riportato ilin Serie B e, nemmeno pochi mesi fa, ha sfiorato la promozione in A con i pugliesi. Fatale l’ultimo, deludente, pareggio (1-1) ottenuto il 7 ottobre a Reggio Emilia. Non tanto per il risultato, quanto per la prestazione scialba, intrisa di paure e scarsa produttività da parte dei baresi. Asi ...

Curiosità: La Gazzetta dello Sport (La Gazzetta Sportiva di domenica e occasionalmente definita con i nomignoli Gazza e Rosea in Italia) è un quotidiano sportivo italiano, con sede a Milano. È il terzo quotidiano italiano per diffusione, nonché il primo quotidiano sportivo del Paese e il più longevo d'Europa nel suo genere. Dal 9 marzo 2008 viene utilizzato lo slogan Tutto il rosa della vita.

non è abituato a raccogliere in corsa delle squadre costruite secondo dinamiche differenti rispetto al suo modo di pensare calcio. Non abituato non significa che possa farlo, o per meglio dire a ...