Gaza | tre giorni prima dell' attacco i miliziani sfilavano per le strade con armi e droni

La7.it - Imponente parata militare nelle strade dii n occasione della celebrazione del 36° anniversario della Jihad islamica palestinese (PIJ). Oltre quattromila i militanti sul terreno che il ...... luce e gas ai due milioni che popolano la striscia di. Israele chiede da tempo aiuto ai ... In base all'atto consegnato alle forze di polizia italiane, un provvedimento dipagine, i fondi ...

Assedio a Gaza, Netanyahu: "Abbiamo appena iniziato a colpire Hamas". Israele pronta all'invasione - Bombe israeliane sull'ospedale di Gaza, 5 sanitari uccisi - Bombe israeliane sull'ospedale di Gaza, 5 sanitari uccisi RaiNews

L'esercito israeliano ha colpito più di cinquecento obiettivi nella ... Internazionale

Secondo l'ultimo bilancio fino ad ora sono circa 900 i morti israeliani e quasi 700 quelli tra i palestinesi. Intanto l'Alto Commissario Onu per i diritti umani Volker Turk ha denunciato che l'assedio ...Profondi anche 80 metri, nati per motivi «commerciali» e rivelatisi presto «alleati» dei miliziani, si sono trasformati in passaggi per il materiale bellico e per le incursioni nello Stato ebraico ...