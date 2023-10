Gaza sotto assedio Israele | ripreso il pieno controllo del confine Hamas | Pronti a una lunga guerra Gli Usa | non invieremo truppe

(Di martedì 10 ottobre 2023) Biden, Meloni, Macron, Scholz e Sunak ribadiscono: "Fermo sostegno a".minaccia di "giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili asenza preavviso". E vuole lo scambio di prigionieri. Biden parla alle 19 (ora italiana)

Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE Sky Tg24

La minaccia di Hamas: prigionieri uccisi se non si ferma l'attacco. Meloni sente i partner: "Tutelare la vita degli ostaggi". Gli Usa non invieranno ...L’attacco dei miliziani di Hamas a Israele del 7 ottobre ha colto di sorpresa l’esercito di Tel Aviv e ha riacceso il conflitto nel cuore del Medio Oriente. Ma la Striscia di Gaza è da tempo oggetto d ...