Gaza sotto assedio | Israele riprende il controllo del confine

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tel Aviv – L’esercito israeliano ha ripreso il pienodelcon la Striscia di, dopo l’assalto di sabato mattina da parte di Hamas (leggi qui) secondo le ultime news di oggi 10 ottobre. Lo ha reso noto il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, secondo cui “nell’ultimo giorno non un solo terrorista è entrato attraverso la barriera” che era stata fatta saltare in aria tre giorni fa in diversi punti da parte dei miliziani. Durante la notte, secondo quanto riferito, le Forze di difesa israeliane hanno colpito oltre 200 obiettivi nella Striscia di. I siti includono un deposito di armi in una moschea, un appartamento usato dalle forze missilistiche di Hamas e altre installazioni militari.: il bilancio delle vittime Il bilancio delle vittime è salito a 900 ...