Gaza assediata | via cibo | acqua e corrente elettrica VIDEO

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sale l'astio trae Israele, dopo che questa mattina è partito un attacco a sorpresa dalla Striscia, e miliziani armati sono entrati in terra israeliana. Il capo militare di Hamas aMohammad Deif ha annunciato l'inizio dell'operazione "Alluvione al-Aqsa". "Abbiamo deciso di mettere fine ai crimini di Israele, il nemico sionista lo abbiamo

Israele si avvia verso l'inizio delle operazioni di terra nella Striscia di, giàcon il blocco a cibo ed energia . La notte è stata scandita dal suono di violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. Il portavoce militare dell'...Israele va verso l'operazione di terra nella Striscia di, giàcon il blocco a cibo ed energia. Nella notte violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. Hamas minaccia di "giustiziare un ostaggio per ogni ...

Gaza è assediata. Nel kibbutz oltre cento morti

Assedio a Gaza, Israele pronto all'invasione via terra | Hamas: "Uccideremo un ostaggio per ogni attacco senza ..."

Roma, 10 ott. (askanews) – Circa 200 obiettivi colpiti nella Striscia di Gaza la scorsa notte. Lo ha dichiarato la Difesa israeliana sottolineando che tra gli obiettivi dell’attacco c’erano molte “res ...In risposta al sanguinoso attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023 Israele ha schierato colonne di carri armati Merkava innanzi alla Striscia di ...