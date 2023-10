Gaza assediata | tra i 10 italiani bloccati anche una bambina di un anno VIDEO

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sale l’astio trae Israele, dopo che questa mattina è partito un attacco a sorpresa dalla Striscia, e miliziani armati sono entrati in terra israeliana. Il capo militare di Hamas aMohammad Deif ha annunciato l’inizio dell’operazione “Alluvione al-Aqsa”. “Abbiamo deciso di mettere fine ai crimini di Israele, il nemico sionista lo abbiamo L'articolo proviene da Il Difforme.

Israele va verso l'operazione di terra nella Striscia di, giàcon il blocco a cibo ed energia. Nella notte violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. ...La Striscia diè ormaidalle forze armate israeliane, mentre l'aviazione bombarda dal cielo. Nella notte fra lunedì e martedì sono stati colpiti a200 obiettivi. 'In vent'anni non ...

A Gaza, le autorità hanno dichiarato che 794 palestinesi sono stati uccisi e altri 4.000 feriti. Il governo israeliano ha ordinato un “assedio totale” della Striscia di Gaza e da ieri le autorità ...Israele prepara l'offensiva di terra sulla Striscia di Gaza. Nuovi raid contro il centro del Paese: nel mirino Ashkelon e lo scalo Ben Gurion. Due italiani dispersi, forse rapiti da Hamas. Le ultime n ...