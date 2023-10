Gasdotto sabotato nel Baltico | al Ttf prezzo vicino a 50 euro

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 10 ottobre 2023) Gas più caro di oltre il 20% in due giorni. Alla guerra in Israele – che rischia di limitare le forniture di Gnl all’pa – si aggiunge l’allarme per un sospetto attentato altra Finlandia ed Estonia. Helsinki ipotizza un «atto deliberato» e chiede appoggio alla Nato