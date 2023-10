Gas | Descalzi | ‘in inverno 2024-25 completo rimpiazzo forniture da Russia' **

(Di martedì 10 ottobre 2023) Milano, 10 ott. - (Adnkronos) - “Oggi l'Italia è all'80% didal gas russo. Nel prossimo, quello del-2015, confermiamo la previsione di arrivare al 100%”. Lo ha detto l'ad Eni, Claudio, intervenendo all'evento di Rcs Academy ‘Transition to Net Zero - Innovare l'Energia‘. Per“c'è un lavoro da fare sulle infrastrutture e sugli stoccaggi. A questo bisogna aggiungere il lavoro con i Paesi che ci forniscono il gas”. Secondo l'ad “avremo una stabilità” dei prezzi “quando avremo una sicurezza che il gas russo nei volumi e nei flussi è stato completamente rimpiazzato, quando riusciremo ad avere tutti i volumi e tutti i rigassificatori e quando avremo dei contratti a lungo termine con Usa, Norvegia, Paesi africani e Paesi orientali. Questo darà all'Italia una sicurezza”.

... petrolio enel corso del decennio attuale, uno scenario in linea con gli sforzi globali per la ... Come dice Claudio, amministratore delegato di Eni, che in un'intervista a CNBC ha rivelato:...Quest'anno Claudioè stato riconfermato per la quarta volta AD, dopo aver accompagnato la premier Meloni a fare incetta diin Algeria in nome di un presunto "piano Mattei" e della ...

Ultimo'ora: **Gas: Descalzi, 'in inverno 2024-25 completo rimpiazzo ... La Svolta

Eni, nuova importante scoperta di gas in Indonesia. Possibili sinergie con l’area Deepwater Development Milano Finanza

“In questi ultimi 12-18 mesi l’approccio alla diversificazione è cambiato ed è diventato più pragmatico ed improntato alla neutralità tecnologica. La diversificazione è anche a livello delle molecole.“I prezzi riguardano mercati differenti, il petrolio è molto più alto del gas e la domanda è in aumento. Non c’è corrispondenza in termini di oggerta, un po’ per l’open e un po’ per investimenti (sono ...