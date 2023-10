Garibaldi si difende e scatta una nomination spiazzante

Leggi su 361magazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) In fase dispiazza il pubblico del piccolo schermo. Ecco chi ha votato il concorrente e per quale motivo Al Grande Fratello learrivano puntuali come un orologio. Stavolta èa spiazzare il pubblico con unainaspettata. Il concorrente, recentemente tacciato di essere uno stratega, punta i piedi e si scaglia contro Heidi: “Mi ha detto che gioco, che faccio strategie ma non è così. Quindi la miava a lei”.sembra infatti essere uno dei ragazzi più limpidi del reality show, seppur sopra le righe e sempre con la battuta pronta. Il concorrente ha dimostrato più volte di avere le carte in regola per poter portare a casa la vittoria, ma Heidi non la pensa allo stesso modo. Per la ragazza il suo è un ...