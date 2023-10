Garcia-Napoli | contratto valido fino al 2025 | il tecnico guadagna 8mila euro al giorno

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nonostante un inizio promettente, ilnon sta vivendo il suo momento migliore. La posizione diinizia a vacillare. Rudiè diventato il nuovo allenatore della scorsa estate dopo un incontro alquanto positivo con Aurelio De Laurentiis presso la sede della Filmauro. Ilfrancese ha impressionato il presidente delper il suo carattere, la determinazione e l’ambizione condivisa per il futuro del club. Nonostante non avesse allenato in Italia per quasi dieci anni, De Laurentiis ha deciso di puntare su di lui. L’inizio di stagione è stato promettente con due vittorie consecutive, ma successivamente le cose sono peggiorate, culminando nella sconfitta contro la Fiorentina. Ildicon il ...