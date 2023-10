Garcia criticato per i cambi | eppure dopo Genoa le statistiche dicevano che era il migliore in Serie A

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il Napoli è in piena burrascala sconfitta interna controva Fiorentina. Ovviamente le responsabilità sono die il presidente De Laurentiis sta valutando addirittura di esonerarlo. Ieri i quotidiani hanno bocciato tutti il tecnico francese. Non convincono idi Rudi, specialmente l’uscita di Osimhen sul 2-1 per la squadra di Italiano, e neanche l’assetto tattico proposto a fine gara. Il Corriere dello Sport gli dà un 4, motivandolo così: il Napoli che schiacciava i sassi è sgretolato: squadra lunga, nervosa, senza idee, possesso sterile (54%),inspiegabili. Ancora una volta: Osi fuori sul 2-1 per la Viola, Politano che s’incavola, Raspadori che fa tutto tranne il centravanti e un finale con Kvara a destra, Lindstrom a sinistra e Gaetano-Cajuste in mediana. Con Elmas in ...

E ora la società teme la debacle e ragiona su un allenatore, Rudi, troppo altalenante eduramente anche dai tifosi. Lo stesso che alla fine del match del Maradona si è presentato ...L'ex difensore hala gestione di Rudi, apparso spaesato e senza controllo della rosa, come dimostra la reazione rabbiosa di Politano al momento della sostituzione. Il risultato di 1 ...

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A ...De Laurentiis, però, non si fida più e teme che Garcia non sia in grado più di far cambiare marcia alla sua squadra. Inoltre, il patron non ha digerito le critiche ricevute dall'allenatore sul mercato ...