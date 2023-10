Gallardo al Napoli | spunta idea sull’ex River Plate

In caso di esonero di Rudi Garcia ilha tre nomi in cima alla lista per sostituirlo: Antonio Conte, Igor Tudor e MarceloLa panchina di Rudi Garcia traballa e aci si guarda attorno per trovare un possibile successore in caso di esonero del francese. I nomi, indicati da La Gazzetta ...Quella di Cristiano Ronaldo è diventata di culto, ma il mondo è pieno di statue di calciatori bizzarre. Marcelo, quando ha visto la sua, è rimasto di ghiaccio. "Mi hai fatto le guance grosse!", ha provato a sviare con la scultrice, ma il problema non era quello. Il fatto era che quella figura di otto ...

Marcelo Gallardo, chi è l’allenatore visionario che piace al Napoli, alla Roma e a mezza Europa la Repubblica

Napoli, i nomi dei possibili sostituti di Garcia in caso di addio del tecnico NapoliToday

Per esigenze tecniche richieste dal FC Union Berlin l'inizio delle vendite dei biglietti per la trasferta europea del 24 ottobre 2023 slitterà alle ore 13:00 di oggi 10 ottobre 2023.La panchina di Rudi Garcia a Napoli è tutt'altro che salda: il mancato feeling con l'ambiente e i risultati negativi potrebbero costar caro ...