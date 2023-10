Gaffe del commissario Ue sugli aiuti ai palestinesi fa scoppiare la polemica in Europa

Curiosità: Gaffe è un francesismo per indicare una frase o una parola detta in modo erroneo o in un contesto sbagliato; il termine italiano equivalente è topica. La gaffe è nella maggioranza dei casi involontaria, frutto di un lapsus, una paronimia, un errore di grammatica, una frase che denota ignoranza sull'argomento di cui si parla, un'affermazione inappropriata per il contesto sociale in cui ci si trova o una frase che risulta un'offesa inconsapevole verso il proprio interlocutore. La gaffe può anche risultare da un'affermazione che, in sé stessa, è vera, ma inappropriata per il contesto in cui viene pronunciata. Allo stesso modo, il rivelare una verità che dovrebbe essere nascosta a chi ascolta, è considerata una gaffe. Quest'ultimo tipo di gaffe, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, può essere fatta anche in modo non verbale, semplicemente con il linguaggio del corpo.