Furto | rapina e spaccio nel Salernitano | arresti e denunce

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso delle due ultime settimane, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi alla guida in stato di ebrezza, oltre che all’uso di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare specialmente sulle arterie a scorrimento veloce e nei centri urbani cittadini. Nei fine settimana, nei luoghi a maggiore afflusso turistico e veicolare sono stati istituiti numerosi posti di controllo eseguiti dal personale delle diverse Stazioni Carabinieri con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Il dispositivo straordinario, richiesto ai Comandanti di Stazione dal Cap. Samuele Bileti, Comandante ...

... 4 per violazione delle prescrizioni impartite dalle Autorità, 3 per, 2 per, 1 per danneggiamento, 4 per truffa, di cui una aggravata ai danni di persona anziana, ed 8 per reati contro ...Grande attesa per Everybody Loves Diamonds, la serie tv italiana che parla delladel secolo messa a segno dal palermitano Leonardo Notarbartolo, in uscita su Prime Video ...'il più grande...

Furti e rapine per strada in aumento, prima volta dal 2013 Il Sole 24 ORE

Entra in salumeria con passamontagna e ne fugge con il cassetto pieno di soldi LeccePrima

Il furto con destrezza si è consumato ieri sera a Tricase, ai danni di un'attività di vendita di alimentari di via Vittorio Emanuele II. Forse il soggetto aveva un complice. Non ha usato armi ...L'"impresa" di Leonardo Notarbartolo fu messa a segno nel 2003 al World Diamond Center della città belga: a distanza di 20 anni ecco la serie tv su Prime Video con Kim Rossi Stuart ...