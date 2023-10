Fulvio Martusciello Forza Italia | “Ad Aversa fallimento del centrosinistra”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023). ”Ildelad, con la fine anticipata della legislatura, è solo l’inizio di un processo che porterà, uno dopo l’altro, i comuni a maggioranza diallo scioglimento”. È quanto afferma, in una nota, il coordinatore regionale diin Campania,. ”Ora ad– prosegue– c’è vera voglia di centro e in questo contestocostruirà una coalizione che sappia unire tutte le energie. Non ci saranno fughe in avanti. Seguirò personalmente la costruzione delle alleanze – conclude l’esponente forzista – per dare spazio finalmente alla società civile”.