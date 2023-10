Commenta per primo Fare risultato giocando. Bene. Un'evoluzione stilistica, nonché filosofica, del concetto di giocare per vincere nel calcio e che è in piena fase di sviluppo anche all'ombra del ...Commenta per primo Il grande dubbio: due punti persi o uno guadagnato Volgendo uno sguardo sui social, soprattutto nell'immediato dopo l'1 - 1 di venerdì pomeriggio contro la Salernitana (quarto ...

Frosinonemania: "DiFraLand", il laboratorio di idee e sogni a tinte ... Calciomercato.com

Frosinonemania: Cuore, coraggio e qualità. I giallazzurri continuano ... Calciomercato.com

Come accade tutti gli anni, c’è una squadra, anzi una società, che dopo aver lavorato nell’ombra si ritrova protagonista. Di solito, gran parte delle attenzioni sono concentrate su quello che fanno le ...Fare risultato giocando. Bene. Un’evoluzione stilistica, nonché filosofica, del concetto di giocare per vincere nel calcio e che è in piena fase di sviluppo anche all’ombra del Campanile. Con picchi d ...