Frecce tricolori | il padre della bimba morta ' Vorrei incontrare il pilota'

Paolo Origliasso, il papà della piccola Laura , rimasta intrappolata nell'auto investita dall'aereo delleprecipitato poco dopo il decollo, vorrebbe incontrare il pilota delleper un confronto . "Sì, abbiamo espresso il desiderio di incontrarlo. Non so che cosa ci diremo ma credo ...Paolo Origliasso è il padre di Laura, la bambina di 5 anni morta nell'incidente dellea Torino. Per provare a salvarla si è ustionato le mani. Mentre il pilota Oscar del Dò ha detto di non aver visto l'auto in cui viaggiava la famiglia. Origliasso si è chiesto dove ...

Schianto Frecce Tricolori a Torino. Il dolore dei genitori di Laura, morta a 5 anni: «Difficile immaginare il futuro, vogliamo incontrare il pilota» Corriere della Sera

Paolo Origliasso, il papà della piccola Laura, rimasta intrappolata nell’auto investita dall’aereo delle Frecce Tricolori precipitato poco dopo il decollo, vorrebbe incontrare il pilota delle Frecce p ...Paolo Origliasso, 49 anni, istruttore di scuola guida, è il papà della piccola Laura, morta il 16 settembre scorso a San Francesco al Campo, rimasta intrappolata nella ...