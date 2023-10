Frattesi | «Buffon un esempio Doppietta a San Siro emozionante»

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023) Davideè appena tornato da un infortunio, ma Luciano Spalletti lo ha chiamato comunque in Nazionale. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista a Radio Italia. MOMENTI – Daviderisponde a qualche domanda: «Un? Sicuramente unce l’abbiamo qui tra di noi ed è Gigi. È una personalità importante che ci dà e che ci darà sicuramente una grande mano. Laa San, sicuramente. Probabilmente, la prima partita nei Paesi Bassi è stata quella con più tensione, però come emozione più bella sicuramente i due gol a San». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...