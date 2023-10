Fratelli coltelli d’Europa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Con quel che succede nel mondo, guerra in Ucraina, guerra in Israele, ecc., noi in Europa possiamo dirci fortunati. Ma anche qui mi pare che l’aria stia cambiando.Marco Silvestrivia email Gentile lettore, concordo con il peggioramento del clima in Europa. Siamo Paesi, uniti dai soldi e dai. Scopriamo che Berlino finanziava 12 Ong per attrarre i migranti in Italia e svuotare la rotta balcanica che porta in Germania. Intanto l’ambasciatore tedesco a Varsavia ha visto per strada manifesti con su scritto: “Tedeschi, avete assassinato milioni di polacchi e distrutto la Polonia”. Da più di un anno non c’è giorno senza che il governo polacco non chieda alla Germania di pagare i danni di guerra, quantificati in milioni di milioni di fantastilioni. I polacchi se ne erano dimenticati quando aderirono all’Ue e se ne ricordano adesso, 78 anni ...