Francia | arrestato tifoso che aveva lanciato un petardo al portiere del Clermont

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ilè stato individuato dalla polizia francese ed è ora in stato di detenzione. Le condizioni di Diaw non sono ancora note

Beccato il tifoso che, per poco, rischiava di fare una tragedia in campo nella sfida Montpellier - Clermont . Ci riferiamo alla notizia che ha sconvolto tutti questo fine settimana, quella riguardante ...Dopodiché, si era spostato ined era rimasto estasiato dalle bellezze architettoniche e ... L'allarme è scattato subito e la polizia lo hasul posto, per poi rilasciarlo una volta ...

Francia, arrestato a 14 anni in classe perché bullizzava una compagna trans La Stampa

Francia, 14enne arrestato in classe per bullismo: polemiche TGCOM

Il tifoso è stato individuato dalla polizia francese ed è ora in stato di detenzione. Le condizioni di Diaw non sono ancora note ...Blitz della polizia dietro un supermercato in città. Gli immigrati irregolari diretti in Francia provenivano da Asia e Medio Oriente. Trecento euro per ...