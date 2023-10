Francesca Michielin presenta ‘Suono di sabato All’Arca Live + Jam Session’

(Di martedì 10 ottobre 2023)annuncia un nuovo progetto, ovvero una serie di incontri musicali dal titolo Suono di+ Jam Session in programma parallelamente alla conduzione della nuova edizione di X Factor. Gli appuntamenti si terranno, infatti, ognidal 28 ottobre al 2 dicembre 2023 presso l’intimo e suggestivo Arca Milano, situato in Via Rimini 38. Locandina da Ufficio StampaQui,, cantautrice e polistrumentista, offrirà al pubblico un’esperienza unica, combinando musica dal vivo, racconti personali, momenti di ironia e rivelazioni speciali. Sarà accompagnata da una band straordinaria, ospiti sorprendenti e molte altre novità al termine del suo spettacolo. La particolarità di questi incontri, inoltre, è che il ...

Riparte il 28 ottobre SUONO DI SABATO ALL'ARCA Live + jam session, la speciale rassegna diche " in parallelo alla conduzione della nuova edizione di X - Factor " torna a Milano con 6 incontri musicali tutti i sabati fino al 2 dicembre 2023. Ad ospitare i nuovi ...Le estati sono più di trenta, in realtà, ma c'è di mezzo la canzone (Fugain - Califano) e la reinterpretazione della stellina di casa. Quindi diventa Un'estate fa la nuova serie in zona ambizione per Sky . Thriller psicologico perché è definizione ampia nella quale stipare parecchio, il mistero, il fantasy, lo ...

Francesca Michielin torna a Milano per sei incontri musicali: scopri ... Radio Italia

Francesca Michielin torna live con delle jam session a Milano Radio Pico

Nuova avventura live per Francesca Michielin che annuncia una serie di incontri musicali all’Arca Milano. Tutti i dettagli.Riparte il 28 ottobre SUONO DI SABATO ALL’ARCA Live + jam session, la speciale rassegna di Francesca Michielin che – in parallelo alla conduzione della nuova edizione di X-Factor – torna a Milano con ...