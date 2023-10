Francesca Michielin live per sei sabato di fila all’Arca di Milano

(Di martedì 10 ottobre 2023) con una rassegna che prevede un concerto e una jam session Al via il 28 ottobre Suono di+ jam session, la speciale rassegna diche – in parallelo alla conduzione della nuova edizione di X Factor – torna acon 6 incontri musicali prodotti da Vivo Concerti, tutti i sabati fino al 2 dicembre 2023. Uninnovativo in una sola location Ad ospitare i nuovi appuntamenti indoor di, il nuovo e intimo tempio degli artisti Arca– in Via Rimini 38 – dove la cantautrice e polistrumentista regalerà una coinvolgente esperienza 100% condivisione tra musica, racconti personali, un po’ di ironia e qualche segreto svelato al pubblico, accompagnata da una band d’eccezione, ospiti e ...

Riparte il 28 ottobre SUONO DI SABATO ALL'ARCA Live + jam session, la speciale rassegna diche " in parallelo alla conduzione della nuova edizione di X - Factor " torna a Milano con 6 incontri musicali tutti i sabati fino al 2 dicembre 2023. Ad ospitare i nuovi ...Le estati sono più di trenta, in realtà, ma c'è di mezzo la canzone (Fugain - Califano) e la reinterpretazione della stellina di casa. Quindi diventa Un'estate fa la nuova serie in zona ambizione per Sky . Thriller psicologico perché è definizione ampia nella quale stipare parecchio, il mistero, il fantasy, lo ...

Francesca Michielin torna live con delle jam session a Milano Radio Pico

Francesca Michielin live a Milano Inside Music & Movies

Riparte il 28 ottobre SUONO DI SABATO ALL’ARCA Live + jam session, la speciale rassegna di Francesca Michielin che – in parallelo alla conduzione della nuova edizione di X-Factor – torna a Milano con ...In parallelo alla conduzione della nuova edizione di X-Factor, Francesca Michielin torna sul palco dopo lo stop annunciato ad inizio settembre per problemi di salute. (ANSA) ...