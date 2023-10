Francesca Chillemi fa una scoperta straordinaria sulla spiaggia più selvaggia del sud Italia | un paradiso nascosto da sogno

(Di martedì 10 ottobre 2023) Oggi Notizie Immagina unamozzafiato,e ancora sottovalutata, un veroda cartolina. Ecco dove l'attriceha deciso di godere del sole siciliano. Stiamo parlando di un angolo di Sicilia poco conosciuto ma che merita sicuramente una visita. La Sicilia: Terra di bellezza e di star La Sicilia è famosa non solo per la sua bellezza naturale e la sua cucina deliziosa, ma è anche la patria di molte star televisive. Una di queste è, originaria della provincia di Messina. Oltre ad essere bellissima,ha dimostrato un grande talento interpretativo, soprattutto nel ruolo di Azzurra Leonardi nella serie televisiva "Che Dio ci aiuti". L'angolo didi ...

L'attore è atteso per le riprese della seconda stagione della serie tv 'Viola come il mare' , che vede protagonista anche l'attrice siciliana. 'Sono innamorato di Palermo perché ...... che lo vede protagonista accanto all'attrice

Can Yaman e Francesca Chillemi, bacio o non bacio Sul set di Viola come il Mare 2 scoppia nuovamente il gossi ilmattino.it

Retroscena sul presunto gossip tra Can Yaman e Francesca ... Tendenzediviaggio

L'attore turco è atterrato ieri al Falcone-Borsellino. Nel capoluogo siciliano è atteso con Francesca Chillemi per le riprese della seconda stagione di "Viola come il mare" ...Il colpaccio dell’ottava giornata di Serie A lo mette a segno la Fiorentina, che batte a domicilio il Napoli nello scontro diretto in zona Europa. Allo stadio Maradona finisce 3-1 per i viola, grazie ...