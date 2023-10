FOTO – Sommer in Svizzera si allena con i tuffi | ma non in campo!

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023), dopo le ultime fatiche con l'Inter tra Serie A e Champions League, ha raggiunto laper gli impegni di qualificazione agli Europei 2024. Il portiere nerazzurro rigenera mente e corpo in mezzo alla natura della sua terra come dimostrano gli scatti su Instagram RIGENERANTE – Yannè impegnato attualmente con laper il match di qualificazione agli Europei 2024 contro la Bielorussia, in programma domenica 15 ottobre mentre quello contro Israele è stato rinviato. Il portiere dell'Inter, in attesa di scendere in campo, rigenera corpo e mente in mezzo alla natura della sua terra: "Viste panoramiche e", scrive il numero 1 nerazzurro. Certamente ciò che ci voleva dopo le fatiche tra Serie A e Champions League.