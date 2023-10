Forza Italia | Letizia Moratti guiderà Consulta segreteria nazionale

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) –torna inladelladel partito. L'annuncio, in una conferenza stampa nella Sala Coletti del palazzo dei Gruppi, del segretarioazzurro, Antonio Tajani: "Ho proposto adi guidare ladelladi, prevista dallo statuto del partito". Per poter guidare ladella"devi aderire al partito. Solo felice di consegnarle oggi la tessera azzurra…'', ha annunciato inoltre Tajani consegnando davanti ai flash dei fotografi e in diretta ...