Formula 1 | Pirelli sarà fornitore esclusivo fino al 2027

(Di martedì 10 ottobre 2023)prolunga la sua presenza in1 come Global Tyre Partner.1 e FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) hanno infatti accettato l’offerta presentata dall’azienda italiana per il triennio 2025-, con la possibilità aggiuntiva, per FIA e FOM, di estendere la collaborazione per un’ulteriore stagione. Questo accordo, avviato con l’omologazione tecnica ricevuta dalla FIA lo scorso giugno e ratificato dal Consiglio Mondiale della FIA, nominacomeunico del FIAOne World Championship e dei campionati2 e3.

Perinoltre 'innovazione e tecnologia sono nel Dna' e la1 'costituisce uno straordinario laboratorio a cielo aperto per sperimentare e testare nuove soluzioni tecniche e per ..."Innovazione e tecnologia sono nel DNA di- ha aggiunto - La1 costituisce uno straordinario laboratorio a cielo aperto per sperimentare e testare nuove soluzioni tecniche e per ...

PIRELLI CONFERMATA COME GLOBAL TYRE PARTNER DI ... Newsroom Pirelli

Formula 1, Pirelli sarà ancora fornitore ufficiale degli pneumatici per le stagioni 2025-2027 Milano Finanza

Formula 1 e FIA hanno accettato l'offerta presentata dall'azienda italiana per il triennio 2025-2027, con la possibilità aggiuntiva di estendere la collaborazione per un'ulteriore stagione ...MILANO (Reuters) - Pirelli prolunga la sua presenza in Formula 1 come "Global tyre partner". Formula 1 e Fia (Fédération Internationale de l'Automobile) hanno accettato l'offerta presentata dall'azien ...