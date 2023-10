FMI taglia le previsioni di crescita dell’Italia per il 2023 allo 0 | 7%

Per l'la crescita del Pil per quest'anno e per l'anno prossimo sarà dello 0,7 per cento invece dell'1,1 previsto a luglio, per il 2024 le previsioni fino a poche settimane fa davano una crescita ...- - > . Il Fondo Monetario internazionalele stime del Pil dell'Italia per il 2023 e il 2024 nell'ambito della generale frenata dell'... Secondo illa crescita mondiale rallenterà dal 3,5% ...

Marrakech, 10 ott. (askanews) - Peggiorano le previsioni per l'economia italiana, anche in proporzione maggiore rispetto al rallentamento in ...L'Italia sta scontando un indebolimento "del settore industriale", un calo "negli investimenti dell'edilizia" e anche dei servizi.