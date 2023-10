(Di martedì 10 ottobre 2023) Non c'è solo un'economia italiana sempre più lenta, con una crescita limitata allo 0,7% per quest'anno e il prossimo. Le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale delineano uno scenario ...

Il Fondo Monetario internazionale taglia le stime del Pil dell'Italia per il 2023 e il 2024 nell'ambito della generale frenata dell'economia globale e in particolare di quella europea....5%2024 (+0,5%) mentre per l'eurozona le previsioni sono state limate dello 0,2% allo 0,7%2023 e dello 0,3% all'1,2% per il 2024. Da segnalare che per la Germania l'vede una recessione ...

Fmi, nel 2024 risale tasso disoccupazione,debito giù al rallentatore Agenzia askanews

Il Fmi taglia le stime del Pil italiano: +0,7% nel 2023 Avvenire

Il Fondo Monetario internazionale taglia le stime del Pil dell'Italia per il 2023 e il 2024 nell'ambito della generale frenata dell'economia globale e in particolare di quella europea. (ANSA) ...Riviste al ribasso le stime di crescita del PIL italiano da parte del Fondo monetario per il 2023 e il 2024 rispettivamente dello 0,4% per quanto riguarda l’anno in corso e dello 0,2% per il prossimo ...