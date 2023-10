Flavia Vento a Domenica In parla dell’avvistamento della Madonna | «Ho visto una signora con un abito color cielo»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ospite aIn, l’ex celebre showgirl, interrogata dalla padrona di casa Mara Venier, parlerànotizia che l’ha vista negli scorsi giorni al centro di un certo clamore mediatio, dopo la condivisione su X di un post in cui dichiarava: «Lami è apparsa davanti la sorgente al Parco di Roma Golf Club. Era vestita di azzurroe portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà».halaIl tweet è di, la showgirl che già in passato con i suoi tweet “alieni” aveva fatto discutere. Nel post condiviso su X,...

è stata intervistata da Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In e ha raccontato in dettaglio l'apparizione della Madonna che avrebbe avuto il 3 ottobre scorso nel Parco del Roma ...è stata intervistata da Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In e ha raccontato in dettaglio l'apparizione della Madonna che avrebbe avuto il 3 ottobre scorso nel Parco del Roma ...

Flavia Vento: "Io casta da 10 anni. La Madonna mi ha detto...", la reazione a Domenica In Il Tempo

Mara Venier inaugura il salotto delle stupidate a Domenica In con Flavia Vento: Ho visto la Madonna Fanpage.it

Flavia Vento ospite a Domenica In rivela: "Ho visto la Madonna in un campo da golf. Ho sentito bene quelle parole chiare, limpide e nette e le ho scritte".Ospite del salotto di Domenica in Flavia Vento non ha mancato di fare qualche dichiarazione sopra le righe. La giovane showgirl, che negli ultimi anni ha partecipato a vari reality decidendo d’uscire ...