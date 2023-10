Firenze | incendio divora una pelletteria a Montaione Fiamme domate dopo molte ore

Percorso inverso per chi da Ancona/Padova è diretto verso. Camion divorato dalle fiamme sul Raccordo Casalecchio Sicurezza stradale, ecco il piano che vuole dimezzare gli incidenti gravi ...La top 10 della classifica è popolata da grandi città e mete turistiche : Bologna,e Torino ... 57 le denunce per danneggiamento seguito da. Avellino primeggia nel rank nazionale anche ...

Incendio in una pelletteria a Montaione, in fiamme metà edificio 055firenze

Montaione: incendio in pelletteria FirenzeToday

MONTAIONE (FIRENZE) – Pauroso incendio in una pelletteria di Montaione, in provincia di Firenze, oggi, 10 ottobre. La delle fiamme è riuscita a divorare più della metà dell’azienda.Nella tarda mattinata, intorno alle 13 e 15, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in una pelletteria in Via Ponte degli Alberi, nel comune di Montaione. L'incendio ha coinvolto metà ...