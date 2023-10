Fino a 150 persone in ostaggio a Gaza | anche cittadini americani

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nella Striscia disono tenuti in"tra i 100 e i 150 israeliani". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Gilad Erdan, in un'intervista alla Cnn. "Non conosciamo il numero esatto - ha spiegato - ma è senza precedenti. E include".

... in seguito attraversò il Medio Oriente arrivandoal Nord Africa dando origine anche al ... Tantissime le specie in esposizione: oltre 200 conigli, più digatti, 300 colombi ornamentali e ancora ...... pari a 2.100 euro lordi mensili; dell'85% per pensionia 5 volte al minimo,2.626 euro lordi al mese; del 53% per pensioni6 volte il minimo,a 3.euro del 47% per pensioni ...

Ultimo'ora: Mo: ambasciatore israeliano all'Onu, 'fino a 150 israeliani ... La Svolta

Autisti di bus introvabili, ne mancano 150 a Bologna, in regione 500: «Bassi stipendi e futuro incerto» Corriere

Tel Aviv, 10 ott. (Adnkronos) – Nella Striscia di Gaza sono tenuti in ostaggio “tra i 100 e i 150 israeliani”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Gilad Erdan, in ...Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia del Pd, ha risposto a Fanpage.it sulla Nadef del governo Meloni, la riforma fiscale attesa a fine anno e le priorità i prossimi mesi: fondi alla ...