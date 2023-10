Finlandia | sospetti di un sabotaggio al gasdotto con l’Estonia | «Danni provocati da attività esterna»

(Di martedì 10 ottobre 2023) «È probabile che il danno aled al cavo di comunicazione sia il risultato di un’». L’annuncio del presidente finlandese Sauli Niinisto riguarda iltraed Estonia, evidenziando idelle autorità di Helsinki secondo le quali ci sarebbe undietro il guasto del Baltic Connector. Nella notte tra sabato e domenica, precisamente alle ore 2 locali, la struttura ha subìto una perdita sospetta di pressione che ha costretto le aziende in gestione (Gasgrid Finland e l’estone Elering) a chiudere i flussi. Lo avevano già anticipato alcune testate, tra cui il tabloid finlandese Iltalehti, che cita una fonte di politica estera, e l’agenzia Bloomberg che fa affidamento a fonti informate sulla vicenda. «Siamo anche in ...

Chiusura in chiaro rialzo oggi per la Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI ha chiuso in crescita dell'1,66% a 11'001,69 punti, al termine di una seduta trascorsa interamente sopra la linea di ...Ulteriori cause per i rialzi sono da attribuire ad alcuni sospetti, relativi ad un possibile sabotaggio del gasdotto che collega Finlandia ed Estonia. Rimane invece costante, dopo i rialzi di ieri, il ...