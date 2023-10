Filippo Inzaghi torna in Serie A | inizia la nuova missione | accordo ai dettagli

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ci siamo:è pronto are nel campionato diA. L’allenatore ex Bologna è reduce dalla bella esperienza sulla panchina della Reggina ed è stato contattato dalla Salernitana per prendere il posto di Paulo Sousa. Il rendimento della squadra in questa prima parte di stagione è stato molto deludente: occupa il penultimo posto e in 8 partite ha collezionato appena 3 punti frutto di 3 pareggi e 5 sconfitte, appena 4 gol fatti e 17 subiti. L’allenatore Paulo Sousa non è stato in grado di confermare il rendimento della scorsa stagione ed il ribaltone è stato inevitabile. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione Pippoavrebbe dato l’ok alla Salernitana. Il tecnico ha incontrato la dirigenza granata e ha dato una risposta affermativa, adesso si attende l’ok ...