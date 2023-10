Filippo Inzaghi | nuovo allenatore della Salernitana

Leggi su justcalcio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 10/10/2023 alle 21:36 CEST L’ex milanista firma fino al termine di questa stagione e sostituisce in carica il portoghese Paulo Sousa La squadra del Sud Italia non ha vinto una partita in questa stagione e ha tre punti su 24 possibili in Serie A Pippoè tornato a Una serie dopo la sua nomina afino alla fine di questa campagna. Il tecnico piacentino dividerà così, ancora una volta, la categoria con il fratello Simone, che affronta la sua terza stagione alla guida dell’Inter., tuttavia, non ha avuto altrettanto successo in panchina. Dopo il suo ritiro da giocatore nel 2012 negli affiliati di Milanoha iniziato ad allenare ...