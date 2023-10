Figc | Coverciano si colora di rosa per promuovere la prevenzione dei tumori al seno

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) Per la prima volta nella storia il Centro Tecnico Federale disi è illuminato diper un’iniziativa volta a ricordare l’importanza delladeidel. Un’iniziativa voluta dallaper sostenere Komen Italia nel mese internazionale delladeial. “La Federazione promuove anche l’appuntamento in programma domenica a Napoli con la ‘Race for the Cure’ e tutti gli eventi che si terranno nel corso del mese in Campania e che saranno accompagnati dalla ‘Carovana della’, che offrirà nel corso del tour una serie di esami gratuiti. Le calciatrici della Nazionale incontreranno a fine mese la ‘Carovana della’ a Salerno, dove ...