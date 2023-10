Fibonacci e la matematica della natura

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 10 ottobre 2023) di Abrogio Giordano Lasi è evoluta parallelamente alla società umana, basti pensare ai babilonesi che già utilizzavano il teorema di Pitagora e alla versione dell’abaco a polvere fenicio (abak), o all’uso inconsapevole del ? da parte degli egizi i quali iscrivevano le basi quadrate delle piramidi all’interno di un cerchio tracciato sul terreno. Il problema investe carattere epistemologico, se riferendoci ad un linguaggio con rigida struttura logico-formale ci chiediamo: è un invenzione astrattamente, umana utile per descrivere lao siamo al cospetto di un messaggio insito nellastessa per cui laè solo frutto di una decodifica? In ogni caso l’efficaciaè palese come mezzo per descrivere i fenomeni ...