Fiaccolata per Israele all' Arco di Tito | ecco le voci dei manifestanti

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 Si è tenuta presso l'dilaorganizzata dalla redazione de Il Foglio in favore dello Stato di, attaccato da Hamas. “Siamo qui perché conosciamo la storia e per il diritto diad esistere” dice uno dei partecipanti. “Non sono ebreo, ma sono assolutamente solidale con” dice un altro. “Ci ha travolto tutti, non doveva succedere, anche perché adesso a catena accadranno altri fatti”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev