Festa delle Offerte Prime 2023 | i 10 migliori sconti su Amazon fra set LEGO e board game

Leggi su movieplayer

(Di martedì 10 ottobre 2023) Se alla ricerca di nuovi sete giochi da tavolo nerd siete nel posto giusto;ha dato il via a una serie didedicate in occasione della sua. In relazione alla tanto attesaha scontato alcuni(giochi da tavolo) nerd e setinteressanti e sicuramente imperdibili. Vi ricordiamo che questo particolare evento partirà dalla mezzanotte del 10 ottobre, coinvolgendo esclusivamente gli abbonati adin 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, ...