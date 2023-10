Festa del Cinema di Roma | programma | film | le star più attese

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 10 ottobre 2023) Life&People.it Torneranno a brillare sotto il cielo dile stelle della settima arte, quando dal 18 al 29 ottobre ladel2023 invaderà la Città Eterna con una grandemobile. Coinvolti, non solo il quartier generale dell’Auditorium Parco della Musica, ma anche i luoghi della cultura capitolina, per di più sale e musei. In realtà, l’edizione della maturità, la diciottesima, si presenta con undi altrettanti diciotto titoli in concorso, riservando un posto di rilievo alle presenze femminili. In particolare Anna Magnani, ritratta sulla locandina ufficiale, cui si aggiunge Isabella Rossellini a cui andrà il premio alla carriera. Innanzitutto, la notizia da cogliere al volo è che da oggi sono in prevendita i biglietti per poter assistere alle proiezioni, sperando magari ...