(Di martedì 10 ottobre 2023) commenta Unsi è schiantato neldellaSei, in provincia di. L'incidente è stato segnalato verso le 11:30, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le ...

commenta Unsi è schiantato nel bacino della Cava Sei, in provincia di. L'incidente è stato segnalato verso le 11:30, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le ricerche con un ...Unè precipitato in un bacino d'acqua nella zona di Settepolesini, nel comune di Bondeno (). E' successo nel bacino della Cava Sei, nei pressi del Cavo napoleonico. L'incidente è stato ...

Ferrara, elicottero precipita nel bacino di Cava Sei TGCOM

Ferrara, elicottero precipita in un bacino d'acqua. I testimoni: C'è un giubbotto che galleggia Fanpage.it

Un elicottero si è schiantato questa mattina, poco dopo le 11:30, nel bacino della Cava Sei, in provincia di Ferrara.L’autunno tarda ad arrivare. Temperature eccezionali per la media del periodo e che dureranno ancora qualche giorno, poi cambia tutto. Quando arriva il freddo