Fermi a Caivano | Dda | gestione inquietante di controllo della cosa pubblica grazie al clan

Blitz anticamorra a: nove. Coinvolti anche politici dell'ex amministrazione Non c'è pace per il comune di, dove sin dalle prime luci dell'alba - oltre che a San Marcellino e ad Aversa in provincia ...Blitz dei Carabinieri a acon perquisizioni e controlli ma anche per procedere a deirichiesti dalla Dda di Napoli nei confronti di nove persone, tra cui alcuni ex amministratori del Comune . L'operazione è ...

Blitz dei Carabinieri a Caivano, nove fermi per corruzione ed estorsione: c'è anche un ex assessore Agenzia ANSA

Blitz antimafia a Caivano con 9 indagati: ci sono 3 esponenti di Italia Viva dell'ex amministrazione comunale Virgilio Notizie

Un vero e proprio sodalizio criminale capace di condizionare la vita pubblica a Caivano, comune alle porte di Napoli diventato simbolo del degrado metropolitano ma anche della necessità ...Tra i coinvolti anche esponenti della precedente amministrazione comunale della città a nord di Napoli. L'operazione dei Carabinieri ...