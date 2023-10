Federico Fashion Style | la rivelazione sull’ex moglie | “Solo lei non se n’era accorta”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 10 ottobre 2023) Francesca Fagnani, per la terza puntata stagionale di “Belve”, ha invitato. Il parrucchiere delle star è diventato noto in televisione grazie al suo programma Il salone delle meraviglie, in onda su Real Time. LEGGI ANCHE: Scintille a Belve tra Stefania Nobile e Francesca Fagnani: “Sei una cog***na” Il parrucchiere si racconta senza filtri Al secoloLauri, il giovane ha aperto il suo primo salone da parrucchiere ad Anzio, a soli 19 anni, dove accoglieva alcuni personaggi piuttosto noti dello showbusiness, per poi ingrandire il suo marchio e aprendo diverse filiali in giro per l’Italia. Uno degli argomenti più discussi dell’intervista è sicuramente la travagliata vita sentimentale di. Lauri è stato legato sentimentalmente a Letizia Porcu per ben 14 anni ...