Fatti i ca*** tuoi De Filippi | caos in studio | chi va fuori di testa

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un'altra settimana è iniziata a Uomini e Donne, con il trono classico che continua a far discutere. In particolare si fa un gran parlare del tronista Brando Ephirikian e della corteggiatrice Beatriz D'Orsi. I due sono usciti insieme in esterna per due volte e hanno avuto molto contatto fisico, tanto che sono scattati diversi baci. Per poterla rivedere Brando ha anche rinunciato all'esterna con Raffaella, che è poi stata eliminata dallo stesso tronista. La ragazza non l'ha presa affatto bene e ha avuto una discussione con Beatriz. “Dietro le quinte - l'ha accusata Raffaella - quando abbiamo cercato di parlare ti sei accerchiata di tutte le nuove. Mi ha dato dell'arrogante che fa l'agnellino. Ma chi ti conosce? Sulla base di cosa? Quando sono stata arrogante con te? Quando la volta scorso ho finito il ballo, tu stavi litigando con le ragazze”. La replica di Beatriz non si è ...