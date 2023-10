Fantacalcio | il borsino dell’ottava giornata

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 ottobre 2023) È terminata da poco l’ottavadel campionato di Serie A, unache ha riservato notevoli emozioni per quanto riguarda la classifica e anche tante delusioni, Napoli compreso. Ma che ha sicuramente entusiasmato gli appassionati diche hanno fatto il tifo per i propri calciatori. Facciamo il punto su come è andato ilin questo turno, giocatori che deludono, altri che ci fanno stropicciare gli occhi, la solita incertezza e volatilità che caratterizza questo tremendo gioco. • Il Bologna stupisce e stupirà. Il progetto è serio, Sartori ha portato con sé esperienza e capacità di andare a prelevare giocatori poco discussi ma dal potenziale alto. Per caso vi ricordate da dov’è partita l’Atalanta? Quindi ancora solido Beukema con il suo 6 su un campo difficile, sempre più maturo Ferguson ...