Fact checking? Il lavoro di sempre L’arte della spiegazione nell’era social

(Di martedì 10 ottobre 2023) In tempi in cui le informazioni sono sovrabbondanti eaggiornate grazie a internet emedia, qual è il compito di chi fa informazione, sia essa per una testata autorevole, sia per una a diffusione locale o per sua natura verticale? Explainer-in-Chief Una risposta viene da BBC News, dove spiccano gli approfondimenti di Ros Atkins. Giornalista che analizza e spiega fatti e temi del momento in una rubrica detta “Explainer”: videodurata da 2 a 10 minuti, realizzati con linguaggio comprensibile anche quando si affrontano argomenti particolarmente complessi. Il format è stato ideato dallo stesso giornalista britannico, che si è guadagnato la carica di “Explainer-in-Chief” da parte del Times. La sua tecnica è oggi illustrata in un libro che riteniamo sia un must non solo per i giornalisti, ma anche per politici e ...