F1 | Logan Sargeant | “Non sono stato bene per tutta la settimana Il ritiro era l’ultima cosa che avrei voluto fare”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ci ha provato in tutti i modi a lottare contro i propri problemi di salute, ma alla fine si è dovuto fermare ritirandosi al giro numero 40 del GP del Qatar., pilota della Williams, ha spiegatogli è successo nell’ultimo weekend di F1: “Laprincipale – ha esordito dicendo – è che io e Alex (Albon, ndr) stiamo entrambi. Non misentitoperla, il che non ha aiutato con la disidratazione per questo caldo”. ”che volevoera ritirare la macchina, ma dovevo – specifica – mettere al primo posto la mia salute. Mi dispiace per la squadra”. Poi aggiunge: ”Hanno fatto un lavoro incredibile per tutto il weekend in queste ...

Gli episodi sono stati innumerevoli, dal più eclatante, il ritiro di un disidratato ed esausto, fino alle immagini di Lance Stroll che si trascina fino in ambulanza una volta sceso ...Almeno in quattro - Esteban Ocon, Lance Stroll,e Alex Albon - hanno avuto bisogno di cure mediche dopo essere scesi dall'abitacolo: lo statunitense addirittura non è riuscito a ...

F1 | GP Qatar - Sargeant stremato, tutta la stanchezza nei team radio prima del ritiro F1inGenerale

Sargeant ha sfiorato il dramma in Qatar, stava collassando in auto: Non devi vergognarti Fanpage.it

La Federazione italiana dell'Automobile annuncia provvedimenti dopo le condizioni estreme per i piloti di Formula 1 in Qatar ...Mancava soltanto il crollo fisico dei piloti per via di una temperatura dell'aria e una umidità insopportabile come ciliegina sulla torta di uno dei peggiori Gran Premi mai visti per ...