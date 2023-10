"Pertanto, laha iniziato un'analisi della situazione in Qatar per fornire raccomandazioni per future situazioni di condizioni meteorologiche estreme. Va notato che mentre l'edizione del prossimo ......ufficiale della stagione 2024 verrà comunicato il 19 ottobre al World Motor Sport Council della,... Nello stesso anno, oltretutto, sianche un ritorno in Argentina . La nazione che farà il suo ...

F1: FIA valuta iniziative contro le condizioni climatiche estreme sport.tiscali.it

F1 | Come funziona l'ingresso di un nuovo team in Formula 1 F1inGenerale

Dopo il Gp del Qatar la Federazione Internazionale ha deciso di intervenire.ROMA (ITALPRESS) - 'La FIA osserva con preoccupazione che le ...Poche ore prima dell’inizio della Sprint Shootout, FIA e Pirelli hanno annunciato delle importanti modifiche al programma del fine settimana per rispondere ad alcuni problemi di sicurezza emersi dopo ...